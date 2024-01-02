قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّه لا يستمع إلى أغاني المهرجانات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الاثنين، أنه ينتقد من يروج لهذه الأغنيات.

وتابع: «لا أعرف كيف يكون شخصا مبدعا بالمعنى الحقيقي ويسمع هذا النوع من الأغاني، ولا أظن أنّ هناك مبدعا حقيقيا لا يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية فضلا عن الأغاني القديمة».

وأشار إلى أنّ أي أغنية عبارة عن كلمات ولحن وأداء مطرب، موضحًا أن كلمات أغاني المهرجانات ليس بها خيال أو رؤية أو معنى وبذلك لا يتحقق أول عنصر من عناصر الأغنية وهو الكلمات.

ولفت إلى أنّ هناك أكثر من علم للجمال، مثل علم جمال البيئة الذي لا يمكن أن يستغني عنه دارس الهندسة مثلا لمراعاة محيط المباني، وهناك علم جمال الموسيقى أيضا.