 تضامن المنيا توزع اللحوم على 350 مستفيدا في كنائس ملوي - بوابة الشروق
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تضامن المنيا توزع اللحوم على 350 مستفيدا في كنائس ملوي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:42 م

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن التحالف الوطني التنموي بالمنيا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، واصل تقديم المساعدات العينية واللحوم إلى الأسر الأكثر احتياجا، حيث تم توزيع 700 كيلو لحوم على حوالي 350 مستفيدًا في ملوي.

ووزع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، اللحوم على الكنائس في محافظة المنيا، وتضمنت الجولة ثلاث كنائس، حيث تم توزيع 700 كيلوجرام من اللحوم على 350 مستفيدًا.

وزار وكيل التضامن الاجتماعي في المنيا، كنيسة الملاك ميخائيل في قرية تنده بمركز ملوى، وكنيسة السيدة العذراء مريم في قرية مرزوق بمركز مطاي، فيما اختتمت الزيارة، بكنيسة الرسولية في قرية عاصم بمركز المنيا.

وقال إن هذه الجولة تأتي ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الطوائف الدينية المختلفة وتأمين احتياجاتها خلال هذه الفترة المباركة.

وتعكس هذه المبادرة التعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المحلي في المنيا لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.

وحضر الجولة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، ومندوب عن التحالف الأهلي التنموي، والمهندس عادل عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية، كما حضر القس ديمتريس، والقس نادي، والقمص منسي جرجس وكهنة الكنائس.

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