خفر السواحل التايواني يبعد زوارق قطر صينية عن الساحل الجنوبي لتايوان

قالت إدارة خفر السواحل التايوانية، إن سفينة دورية تابعة لقوات خفر السواحل، قامت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بإبعاد زوارق قطر صينية، كانت تبحر على بعد نحو 4 أميال بحرية (7.4 كيلومتر) قبالة الساحل الجنوبي لتايوان.

وأفادت صحيفة "تايبيه تايمز" التايوانية، بأن إدارة خفر السواحل نفت تقريرا يفيد باقتراب واحدة على الأقل من زوارق القطر الصينية، لمسافة 3 أميال بحرية.

ونشر موقع "تايوان أديز" الإلكتروني المعني بمتابعة المجال الجوي التايواني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، خريطة من مكتب البحرية والموانئ، تظهر زورق القطر الصيني "نينج هاي تو"، يبحر على بعد 2.61 ميلا بحريا شرق أولوانبي عند حوالي الساعة الرابعة صباحا.