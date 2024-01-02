حملات لرفع الإشغالات بحرم الطريق العام في مراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع الإشغالات من الطريق العام، وخاصة بمحيط الكنائس والمدارس استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة لرفع وإزالة الإشغالات بحي وسط المدينة بشارع الحسيني، بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة، عن تحرير8 محاضر إشغال و6 محاضر بيئة وإشغال طريق بمجلس قروي صفط الخمار وبني أحمد الغربية، والتفتيش على رخص المحال والتأكيد والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة التوجه إلى مراكز إصدار التراخيص لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون 154 لسنة 2019.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، 67 محضر إشغال طريق خلال حملة إشغالات بشارع بورسعيد والجمهورية، حيث تضمنت تحرير 15 محضر إشغال، و52 إزالة إدارية؛ بهدف تحسين حركة السير، والتيسير على المارة من المواطنين وقائدي المركبات.

وتواصل الوحدات المحلية بالمراكز حملات لإزالة الإشغالات ومواجهة التعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وتطبيق القانون، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق؛ لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمركز.