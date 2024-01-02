 رئيس جامعة الملك سلمان الدولية: حصول 633 طالبا على منح دراسية خلال العام الجامعي 2023-2024 - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يناير 2024 9:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس جامعة الملك سلمان الدولية: حصول 633 طالبا على منح دراسية خلال العام الجامعي 2023-2024

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 8:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 8:52 م

قال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن 633 طالبًا استفاد من المنح الدراسية في شتى المجالات والبرامج التي طرحها الجامعة خلال العام الجامعي 2023 – 2024.

وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان في تصريح اليوم، أن المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب، تمثلت في منح التفوق الدراسي التي تُقدمها الجامعة سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية بنسب خصم مُختلفة، حيث تم توزيع تلك المنح وفقًا للقواعد والشروط المعتمدة من وزارة التعليم العالي بعد تصديق مجلس أمناء الجامعة.

وأكد أن الجامعة قدمت مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب، ومنح مخصصة لأبناء محافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، قد قدمت عددًا من تلك المنح في مجالات الهندسة، وهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الأساسية، كما قدم بعض من رجال الأعمال والبنوك الوطنية عددًا آخر من تلك المنح لدعم الطلاب المتفوقين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك