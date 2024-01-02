 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:24 ص

تُقام اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، على رأسها مواجهة ميلان ضد كالياري فى كأس إيطاليا، إلى جانب مباراة وست هام يونايتد ضد برايتون فى ختام منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 9:30 مساء -beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 6 مساء- beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 8:15 مساء-  beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد فياريال – الساعة 10:30 مساء- beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

ميلان ضد كالياري – الساعة 10 مساءً-AD SPORTS Premium 1


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