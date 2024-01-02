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أعداد جريدة الشروق
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لا تستر على الفساد.. مساعد وزير التموين يرد على وقائع الوزارة الأخيرة

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 1:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 1:45 ص

أجاب الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول أسباب «تعدد وقائع الفساد بوزارة التموين خلال الأخيرة الأخيرة».

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن «الوزارات المتعاملة مع الجمهور؛ تكون دائما عرضة إلى القيل والقال، كما أن وجود احتكاكات مباشرة بين الدولة ممثلة ببعض الكيانات مع الجمهور؛ يخلق نوعا من الحياد عن مبدأ الأمانة».

وأضاف أن الأجهزة الرقابية تعمل على مدار الساعة؛ لردع كل من تسول له نفسه الحياد عن النظام العام، موضحا أن الإعلان عن قضايا الفساد أمام الرأي العام؛ «شيء يحسب للدولة» كما يؤكد رفض الدولة التستر على الفساد.

وتابع أن اكتشاف حالة فساد أو أكثر داخل إحدى الوزارات؛ يؤشر إلى حجم العمل الدؤوب لأجهزة الدولة الأمنية والرقابية في مواجهة مرتكبي هذه الوقائع.

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