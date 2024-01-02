رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ينتقد سياسة وزير الاقتصاد الخاصة بالصناعة

أعرب رئيس اتحاد الشركات الصناعية الألمانية زيجفريد روسفورم، عن عدم رضاه عن سياسة وزير الاقتصاد روبرت هابيك الخاصة بالصناعة.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال روسفورم إنه استنبط عند طرح الوزير استراتيجية الصناعة أنه يدرك مدى حرج وضع القطاع الصناعي، وأردف: "لم نعد نتحدث عن الانحدارات الاقتصادية على المدى القصير والتي ستصحح وضعها من تلقاء نفسها، بل عن مشاكل هيكلية خاصة بألمانيا كمقر اقتصادي. لكن التدابير الملموسة التي من شأنها أن تحسن وضع الشركات في المنافسة العالمية بشكل فعلي، لا تزال مفقودة".

وأضاف روسفورم أن الشركات تفتقر إلى الثقة في أن الأمور ستتحسن "والوقت ينفد منها"، وتابع: "لا يكفي مجرد القول إن الاستراتيجية الصناعية ستجلب تحسينات للشركات في وقت ما وأن كل شيء سينصلح بطريقة أو بأخرى. لا يجوز الاستمرار في تأجيل الأمور والانتظار. إن رجل الأعمال الذي قال قبل عام حسنا لنرى ماذا سيحدث وننتظر، لا يمكنه أن ينتظر إلى يوم لا يجيء أبدا. فالصمت يعني التخلف والخسارة في المنافسة العالمية".

كان هابيك طرح في أكتوبر الماضي استراتيجية الصناعة والتي قال في ورقتها إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الصناعة بكل تنوعها من الشركة العالمية إلى الشركة الصغيرة ومن صناعة الماكينات إلى السفر إلى الفضاء.

ودعا السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إلى التوسع بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة والحد من البيروقراطية والتنفيذ السريع لمشاريع استقدام الكوادر الفنية المتخصصة.