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تستعد الفنانة الواعدة داليا الشايب الابنة الثانية للفنانة فاطمة عيد لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية للأطفال، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، والذي اكتشف أن داليا ورثت من والدتها موهبة الغناء والصوت المبهج والأداء الصوتي المميز.

من جانبها، صرحت المغنية داليا الشايب بأنها تفضل الاهتمام بالأعمال الغنائية للأطفال في الفترة الحالية سواء غناء كوفرز (covers) لأشهر اغاني الاطفال القديمة مثل أغنية «جدو علي» للمطرب محمد ثروت، وأغنية «ذهب الليل» للمطرب والموسيقار الراحل محمد فوزي.

على جانب آخر، تقوم داليا بعمل عمل تعليق صوتي (فويس اوفر) ودوبلاج لقصص اطفال وعرضها من خلال قناة «كيدزي ميوزك» على يوتيوب.

من جانبه، أكد المنتج ريتشارد الحاج أنه يولي اهتمام كبير لأعمال الاطفال وخاصة إحياء أغاني الأطفال القديمة مرة ثانية، وتقديم محتوي مفيد للأجيال الجديدة، وسوف يكون هناك عدة أعمال فنية اخرى للأطفال سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المغنية داليا الشايب خريجة قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة، ولم تحترف الغناء مثل أختها الصغرى شيماء الشايب نتيجة الزواج وتكوين الأسرة.