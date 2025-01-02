هل تعوض تركيا أوروبا بالغاز بدلا من روسيا؟

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم ، إن "تركيا يمكن أن تصبح بديلًا آمنًا لأوروبا"، بعد وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ويمكن لأنقرة تصدير "الوقود الأزرق" من دول مختلف.

وقالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم: "سيؤدي الوضع الأخير بين روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز مكانة تركيا كبديل آمن، لقد برزت تركيا كطريق آمن لنقل الغاز لبعض الوقت، ولا يرجع ذلك فقط إلى موقعها الجغرافي، ولكن أيضًا إلى وجود البنية التحتية للغاز في البلاد. وتنتج تركيا، الغاز الخاص بها في البحر الأسود، وتمر عبر أراضيها خطوط الأنابيب والهياكل العائمة".

وتشير الصحيفة إلى أنه "إلى جانب الغاز المنتج في تركيا، سيكون من الممكن بيع الغاز من دول مختلفة لأوروبا".

كانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت امس أنها لا تملك القدرة الفنية والقانونية، على توريد الغاز لعبوره عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ومع انتهاء الاتفاقية مع شركة "نيفنوغاز" الأوكرانية، لن يتم توريد الغاز الروسي، ابتداء الأول من يناير.

وتستقبل تركيا الغاز الطبيعي من روسيا عبر خطي أنابيب الغاز "بلو ستريم" و"السيل التركي"، ومن أذربيجان عبر خط أنابيب الغاز "تاناب" ومن إيران، وتبيع أنقرة الغاز أيضًا إلى بلغاريا ومقدونيا والمجر ومولدوفا ورومانيا.

كانت تركيا قد مددت مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ"نشاط غير قانوني".