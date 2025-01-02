كيف أصبحت الشاحنات سلاحًا فتاكًا للقتل؟

أفادت الشرطة الأمريكية بأن رجلاً قاد شاحنة بيك أب بسرعة كبيرة واصطدم بحشد من المحتفلين برأس السنة في حي الربع الفرنسي بنيو أورلينز في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وأسفر الهجوم عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الحادث يُحقق فيه كعمل إرهابي.

ووفقًا للتقارير، قُتل المشتبه به، وهو مواطن أمريكي يُدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عامًا، خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة. كما عثرت السلطات على أعلام مرتبطة بتنظيم داعش في الشاحنة، إلى جانب العثور على أجهزة متفجرة محتملة، وفقًا لواشنطن بوست.

سلسلة من هجمات السيارات في العالم

بحسب واشنطن بوست، تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة هجمات استخدمت فيها المركبات كأسلحة، وهي ظاهرة باتت تُغير من تصميم المدن لتشمل المزيد من الحواجز الإسمنتية والعوائق المضادة للمركبات. فيما يلي تفاصيل بعض الهجمات الكبرى حول العالم:

- ماجديبورج، ألمانيا - 20 ديسمبر 2024: قُتل خمسة أشخاص وأُصيب أكثر من 200 عندما صدمت سيارة سوقًا لعيد الميلاد. المشتبه به طبيب سعودي يدعم حزبًا يمينيًا متطرفًا.

- زهاوهاي، الصين - 11 نوفمبر 2024: قتل 35 شخصًا في هجوم بسيارة نُفذ بدافع غضب الجاني بسبب طلاقه.

- تورونتو، كندا - 23 أبريل 2018: استهدف رجل ينتمي إلى جماعة "إنسيل" النسائية المعادية معظم الضحايا الإناث، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

- نيس، فرنسا - 14 يوليو 2016: نفذ تونسي مقيم بفرنسا هجومًا بشاحنة خلال احتفالات يوم الباستيل، ما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

- برلين، ألمانيا - 19 ديسمبر 2016: استخدم طالب لجوء تونسي شاحنة مسروقة لدهس سوق لعيد الميلاد، ما أدى إلى مقتل 13 شخصًا.

- لندن، المملكة المتحدة - يونيو 2017: شهدت العاصمة البريطانية هجمات متعددة باستخدام السيارات، كان أبرزها هجوم "جسر لندن" الذي قتل فيه 8 أشخاص.

- ملبورن، أستراليا، 20 يناير2017 : قُتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين عندما صدمت سيارة حشوداً من الناس في وقت الغداء في منطقة مخصصة للمشاة في ثاني أكبر مدينة في أستراليا. وتبين أن جيمس جارجاسولاس كان في حالة ذهان ناجمة عن المخدرات، وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة.

- لندن، 3 يونيو 2017: قاد ثلاثة مهاجمين شاحنة صغيرة وصدموا بها المشاة على جسر لندن قبل أن يطعنوا أشخاصا في سوق بورو القريبة. وقُتل ثمانية أشخاص وأطلقت الشرطة النار على المهاجمين فأردتهم قتلى.