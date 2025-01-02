ضبط عصابة تخصصت في سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكباري والطرق

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكبارى والطرق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تكوين (مالك مخزن خردة، 3 عمال - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية) تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.

تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالى 2,500 طن) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تم ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى ارتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.