مصدر بحماس: الحركة جاهزة للاتفاق والكرة في الملعب الإسرائيلي

قال مصدر بحركة حماس، صباح الخميس، إن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم وجهودهم؛ من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة «الشرق» للأخبار، أن «الحركة لم تتلقَ أي عرض يقضي بتراجع الجانب الإسرائيلي عن الشروط الجديدة».

ونوه أن «رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعطل أي اتفاق، يتم التوصل إليه، بوضع شروط جديدة وتصعيد العدوان على غزة».

وأكد أن «الحركة جاهزة للاتفاق»، قائلًا إن «الكرة في الملعب الإسرائيلي إذا تراجعت تل أبيب عن شروطها».

وتتوقع مصادر أمريكية، استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد 20 يناير الجاري، عندما يتولى دونالد ترامب رئاسة الإدارة الأمريكية، الذي جدد أمس رغبته في إطلاق سراح الرهائن قبل ذلك التاريخ، فيما تقول تقارير عبرية إن جمود المفاوضات قد يدفع إسرائيل إلى التفكير جدياً في احتلال غزة بالكامل.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن الوسطاء في المفاوضات يتوقعون استئنافها بعد تولي ترامب، وذلك بعدما وصلت الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنّه من المرجح أن يفلت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من يد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على الرغم من أن الجولة الأخيرة كانت الأقرب للتوصل إلى اتفاق، إلا أنها انهارت بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رفض شرط الوقف الشامل للحرب بموجب الصفقة، وكذلك رفضه إدراج جثث أسرى ضمن صفقة تبادل محتملة مع المقاومة في غزة.

وذكرت الصحيفة أنّ «الافتقار إلى التقدّم هو ضربة لفريق بايدن، الذي استثمر قدراً كبيراً من الوقت ورأس المال السياسي في الدفع بلا جدوى من أجل التوصل إلى اتفاق».

على صعيد آخر، قالت «القناة 14» العبرية المقربة من نتنياهو، إن الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة.

واستدركت بالقول: «لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، إذ تأجل اجتماع الحكومة السياسية-الأمنية الذي كان مقرراً اليوم الخميس بسبب دخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المستشفى».