اعتقال شاب بعد اقتحامه مقر إقامة عمدة نيويورك في أول يوم من السنة الجديدة

قال مسؤولون إن السلطات اعتقلت شابا- 20 عاما بعد اقتحامه قصر جرايسي ، المقر الرسمي لعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز ، في ساعات الصباح الباكر من أول يوم في السنة الميلادية الجديدة.

وعثرت السلطات على المشتبه به قبل الساعة 0430 صباحا بقليل في حمام بالطابق العلوي من السكن ، وهو منزل فخم داخل حديقة في منطقة "أبر إيست سايد" في مانهاتن.

وقام أفراد الأمن التابعين للعمدة بالقبض عليه ووجهت إليه تهمة محاولة السطو.

وقال متحدث باسم آدامز إن العمدة لم يكن موجودا بالمنزل وقت وقوع الحادث قبل الفجر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم أخذ أي شيء من العقار.

ومن المقرر استدعاء المشتبه به ، الذي يعيش على بعد بضعة بنايات من مقر أبر إيست سايد ، إلى محكمة مانهاتن اليوم الخميس.