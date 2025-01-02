وزير الإدارة المحلية السوري: نركز على إعادة إعمار المنازل المهدمة لتأمين عودة المهجرين

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قال وزير الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة السورية الجديدة محمد مسلم، الخميس، إنه يتم التركيز على إعادة إعمار المنازل المهدمة بسبب الحرب لتوفير "عودة آمنة لأهلنا المهجرين".

وأوضح مسلم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة، سجلنا حجم دمار هائل في جميع المحافظات السورية، سواء في المدن أو القرى والأرياف".

وتابع: "ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار..".

وأضاف الوزير: "سنعتمد فرقاً متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة، التي تحتاج لإعادة إعمار".

وشدد على أن الإدارة الجديدة للبلاد تسعى "لتأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة القادمة".

وذكر مسلم أن "الأولوية للمرافق التي تؤمن بيئة عيش كريم لأهلنا، وتسهل وصول الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء".

وتابع: "ستتركز جهودنا أيضاً على إعادة إعمار المنازل المهدمة بسبب القصف والحرب لنوفر عودة آمنة وكريمة لأهلنا المهجرين".