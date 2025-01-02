بري يبحث مع وزير خارجية فرنسا أوضاع لبنان والمنطقة

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأوضاع في لبنان والمنطقة.

والتقى بري مع بارو ووفد مرافق له في بيروت، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين تناولا "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا".

وفرنسا هي أحد الأعضاء الخمسة للجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تضم أيضا لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان "يونيفيل".

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أنهى قصفا حدوديا بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل حتى عصر الخميس 344 خرقا؛ ما خلّف 32 شهيدا و39 جريحا، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.