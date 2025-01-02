التحالف الدولي بقيادة أمريكا ينشئ قاعدة جديدة في ريف حلب شمالي سوريا

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بدأت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي شمالي سوريا.

ودخلت عشرات الشاحنات التي تحمل معدات عسكرية لوجستية إلى منطقه عين العرب في ريف حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة "للتحالف الدولي" في المنطقة- حسب مصادر لوكالة سبوتنك.

وكانت الشاحنات التي دخلت المنطقة محملة بغرف مسبقة الصنع وكتل إسمنتية، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة وصهاريج للوقود، إذ وصلت إلى مدينة عين العرب برفقة مدرعات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي.

وأكدت المصادر أن قوات خاصة أمريكية كانت قد دخلت منطقة عين العرب، في وقت سابق، بهدف استطلاع المنطقة لتحديد موقع مناسب لإنشاء القاعدة العسكرية الجديدة.

ويأتي إنشاء هذه القاعدة بعد تهديدات تركية، عبر الفصائل العسكرية الموالية لها المتواجدة بريف حلب، بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف السيطرة على منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي.