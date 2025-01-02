ألمانيا تخسر نجمها في يورو السلة

سيتعين على المنتخب الألماني لكرة السلة المنافسة في بطولة أوروبا، التي تقام هذا العام، دون نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، مورتيز فاجنر.

وتم استبعاد فاجنر، لاعب أورلاندو ماجيك، الذي توج بكأس العالم مع المنتخب الألماني، من المشاركة في البطولة التي ستقام في قبرص، وفنلندا، وبولندا، ولاتفيا، بداية من 27 أغسطس إلى 14 سبتمبر، وذلك بعدما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، عبر مدونته الصوتية الخاصة، اليوم الخميس: "أعتقد أنه يمكنك أن تستنج بسهولة، أنني لن أرتدي قميص المنتخب الألماني هذا العام، لأنه غير منطقي".

ولم يخضع الشقيق الأكبر من الأخوين فاجنر للجراحة، بعد تعرضه للإصابة في وقت متأخر من العام الماضي، أمام فريق ميامي هيت.