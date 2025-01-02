11 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بمدينة غزة

استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بمدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال مواطنين عند محطة البربري في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأضاف، أن ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال عربة في شارع المعامل بحي الدرج وسط غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الثورة قرب «تاج مول» غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف المواطنين في شارع كشكو بحي الشجاعة شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,581 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.