الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السعودي في طهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير السعودي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية تنفيذ بلاده حكم الاعدام في حق 6 مواطنين ايرانيين متهمين بتهريب المخدرات.

وعبر المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية كريمي شصتي، عن "بالغ احتجاجه" على خبر تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 سجناء إيرانيين في السعودية بتهمة تهريب المخدرات، قائلا : "هؤلاء الاشخاص، كانوا قد أدينوا قبل عدة سنوات من قبل القضاء السعودي بتهريب المخدرات، حيث بذلت الخارجية الإيرانية طوال هذه الفترة جهودا مستديمة لتقديم الخدمات القنصلية إليهم وتخفيف العقوبة المحددة عنهم؛ وعليه فإن تنفيذ الإعدام في حقهم من دون إخطار مسبق للسفارة (الإيرانية)، شكّل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كما أبلغ المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، السفير السعودي في طهران، بأن هذا الإجراء "يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين"، وأكد ضرورة تقديم الإيضاح اللازم في هذا الخصوص.

وتقرر على خلفية ذلك، أن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة هذا الملف، بحسب إرنا.