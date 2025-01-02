ميجان ميركل تعود لـ إنستجرام بعد انقطاع 5 سنوات

بدأت ميجان ميركل دوقة ساسكس العام الجديد بإعادة فتح حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك بعد انقطاع عنه دام 5 سنوات منذ عام 2020.

وأصيب عدد من المتابعين بالحيرة من مشاهدتهم لهذا الحساب، وشكك كثير منهم أن يكون مملوكاً لميركل، ولكن وكالة الأنباء اسوشيتدبرس أكدت أنه يعود إلى الدوقة.

وكان أول ما نشرته على الحساب فيديو قصير لها بالأبيض والأسود وهي تجري على أحد الشواطئ وتكتب بخط اليد على الرمال 2025، وكأنها ترغب في تأكيد عودتها لموقع التواصل الاجتماعي، وتحتفل في ذات الوقت ببداية العام الجديد بشكل طريف.