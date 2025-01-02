زيلينسكي: أوكرانيا ستدعم كل جهود تحقيق الاستقرار في سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على قناته على تطبيق تليجرام، إنه تلقى تقريرا من وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الزراعة فيتالي كوفال بشأن محادثاتهما في دمشق، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي: "تلقيت تقريرا من وزير الشؤون الخارجية ووزير السياسة الزراعية في أوكرانيا بشأن زيارتهما إلى سوريا، ونتائج محادثاتهما في دمشق، إلى جانب الآفاق الأمنية والاقتصادية. وستدعم أوكرانيا جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا. وسنقوم بإنشاء برنامج "الحبوب من أوكرانيا" للتعاون مع الإدارة السورية وجميع الشركاء المهتمين، وسنعمل مع الدول الأوروبية وأمريكا لضمان أقصى قدر من الدعم".

وأضاف زيلينسكي أيضا: "إن المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط يعني المزيد من السلام والتجارة لجميع الشركاء".

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قد زار دمشق، في 30 ديسمبر، حيث التقى أحمد الشرع، الحاكم الفعلي لسوريا، ووزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني.





