تحليل: الكهرباء في بريطانيا الأكثر نظافة على الإطلاق خلال 2024

أظهر تحليل حديث أن الكهرباء التي تم توليدها في المملكة المتحدة خلال عام 2024 كانت "الأكثر نظافة على الإطلاق"، حيث وصل حجم الطاقة المولّدة من الوقود الأحفوري إلى أدنى مستوى قياسي، ومن مصادر الطاقة المتجددة إلى أعلى مستوى قياسي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الخميس.

وأفاد موقع "كربون بريف" الإلكتروني المتخصص في شؤون المناخ والطاقة، بأن المملكة المتحدة خفّضت خلال العقد الماضي أكثر من نصف إنتاجها من الكهرباء من الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه ضاعفت إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة.

ويظهر أحدث تقييم سنوي نشره الموقع الإلكتروني، تراجع التلوث الناتج عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الكهرباء، إلى 124 جراما لكل كيلووات في الساعة، بانخفاض أكثر من الثلثين من 419 جراما لكل كيلووات في الساعة في عام 2014، حيث تحولت الشبكة بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وساهمت مصادر الوقود الملوثة في توليد 29% فقط من حجم كهرباء المملكة المتحدة في عام 2024، حيث بلغ التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم ذروته بعد إغلاق آخر محطة تعمل بالفحم لتوليد الطاقة في منطقة "راتكليف أون سور"، بمقاطعة نوتنجهامشاير، كما تراجع توليد الغاز أي