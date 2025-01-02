صحة غزة: 28 شهيدا و59 إصابة جراء عدوان الاحتلال في آخر 24 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ454 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و59 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و581 شهيدًا، و108 آلاف و438 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، باستشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال شرق دير البلح.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب محطة بهلول في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب دوار فلسطين غرب مدينة غزة.