 قطر تؤكد اهتمامها البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر تؤكد اهتمامها البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا


نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 1:17 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 1:17 م

قالت وزارة الخارجية القطرية إن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها مساعدات إنسانية، تتضمن: 31 طناً من المواد الغذائية، وسيارات إسعاف مقدمة من صندوق قطر للتنمية.

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن «هذه المساعدات تأتي استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية».

وأشارت إلى أنها «تلك الطائرة القطرية الثانية التي تهبط في مطار دمشق الدولي، والسابعة ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا».


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