 الصين تفرض قيودا على صادرات العشرات من شركات الدفاع الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تفرض قيودا على صادرات العشرات من شركات الدفاع الأمريكية

بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 2:29 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 2:29 م

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس ، أن الصين فرضت قيودا على صادرات العشرات من شركات الدفاع الأمريكية .

وذكرت الوزارة أنه أصبح من المحظور الآن تسليم السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء ، قائلة إن هذا الإجراء يعد ضروريا لحماية المصالح الوطنية والأمن بالنسبة للصين ، وكذلك لحماية الالتزامات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات تطبق على إجمالي 28 شركة أمريكية ، بما في ذلك عدة أقسام بشركات لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال داينمكس.

ووفقا لاعلان ثان اليوم ، أدرجت الوزارة أيضا على قائمتها الخاصة بـ "الشركات غير الجديرة بالثقة"، عددا كبيرا من هذه الشركات .

وكنتيجة لهذا الإجراء لم يعد في مقدور الشركات الاستثمار في الصين ، ولن يسمح لكبار المديرين بدخول البلاد.

يذكر أن الصين اتخذت مرارا إجراءات ضد شركات صناعة الأسلحة الأمريكية في الماضي ، ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان. وتعتبر بكين تايوان جزءا من الصين ، رغم أن هناك حكومة مستقلة تتولى السلطة في الجمهورية الجزيرة على مدى عقود من الزمان.

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