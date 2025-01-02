الصين تفرض قيودا على صادرات العشرات من شركات الدفاع الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس ، أن الصين فرضت قيودا على صادرات العشرات من شركات الدفاع الأمريكية .

وذكرت الوزارة أنه أصبح من المحظور الآن تسليم السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء ، قائلة إن هذا الإجراء يعد ضروريا لحماية المصالح الوطنية والأمن بالنسبة للصين ، وكذلك لحماية الالتزامات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات تطبق على إجمالي 28 شركة أمريكية ، بما في ذلك عدة أقسام بشركات لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال داينمكس.

ووفقا لاعلان ثان اليوم ، أدرجت الوزارة أيضا على قائمتها الخاصة بـ "الشركات غير الجديرة بالثقة"، عددا كبيرا من هذه الشركات .

وكنتيجة لهذا الإجراء لم يعد في مقدور الشركات الاستثمار في الصين ، ولن يسمح لكبار المديرين بدخول البلاد.

يذكر أن الصين اتخذت مرارا إجراءات ضد شركات صناعة الأسلحة الأمريكية في الماضي ، ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان. وتعتبر بكين تايوان جزءا من الصين ، رغم أن هناك حكومة مستقلة تتولى السلطة في الجمهورية الجزيرة على مدى عقود من الزمان.