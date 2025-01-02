وزير خارجية تركيا: سنحمي أي أغلبية أو أقلية تشعر بمشكلة في سوريا



قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن بلاده ستكون حامية لأي أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف فيدان: "إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة الجديدة (في سوريا) فإن تركيا حامية لها بغض النظر عمن تكون"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكر أن ملايين السوريين نزحوا خلال فترة قمع نظام بشار الأسد، وأن الملايين اضطروا للذهاب إلى تركيا وبلدان الأخرى.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن بلاده لم تتردد في قبول من لجأ إليها هرباً من ظلم نظام الأسد، بحسب تعبيره.

وتابع: "في الفترة الجديدة، إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية في سوريا تشعر بالضيق والقلق، بغض النظر عمن تكون: نصيريين، علويين، إيزيديين، مسيحيين، أيا كانوا، فإن تركيا هي الراعي والحامي لهم، تماما مثل الآخرين بسوريا".

وأضاف فيدان: "نبذل قصارى جهدنا لمنع هؤلاء (الجهات التي تشعر بالقلق) من مواجهة مشكلات في سوريا، كما أن الإدارة السورية الجديدة حساسة للغاية بهذا الخصوص".