أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، جراء هجوم مسلح في ملهى ليلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يزال التحقيق في الحادث مستمرا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الهجوم المسلح في ملهى ليلي بمنطقة كوينز بنيويورك، وهو الهجوم الذي يأتي بعد ساعات من تنفيذ هجوم بسيارة وقع في نيو أورليانز التابعة لولاية لويزيانا، على يد مواطن أمريكي من ولاية تكساس يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأعلنت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، أمس الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادث دهس. وقالت تقارير أمريكية إن سيارة اصطدمت بشكل متعمد بحشد في مدينة نيو أورليانز، مؤكدة أن "سائق السيارة خرج من مركبته وبدأ بإطلاق النار".

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

ووقع الحادث بولاية ويسكونسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وأشارت إلى أن الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث لم تطلق النار نهائيا، حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، الذي وصل إليه متخصصون في مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة النارية والمتفجرات.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.