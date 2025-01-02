نائب محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال لجنة تطوير الأندية والشواطئ

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا، اليوم الخميس، مع لجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة؛ لبحث السبل المثلى لتطوير أندية المحافظة ومتابعة تكليفات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، للجنة بتحديد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات، بجانب حصر أعمال الصيانة وبحث آلية تنفيذ الصيانة بشكل دوري بما لا يعيق النشاط.

وكان محافظ الإسماعيلية، وجَّه بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل منشآت المحافظة السياحية بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة بما يحقق الانتعاش في هذا المجال، مؤكدا أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة، حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.

وأشار جلال، إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي، والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات لها وتوفير فرص عمل للشباب.