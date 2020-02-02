صيادو فرنسا يطالبون باستمرار السماح لهم بالصيد في جزيرة جيرنزي البريطانية

طالب صيادو فرنسا باستمرار السماح لهم بالصيد في جزيرة جيرنزي الواقعة في القنال الإنجليزي والخاضعة بشكل مباشر للتاج البريطاني، وذلك في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال ديمتري روجوف، رئيس رابطة الصيادين الفرنسيين في تصريحات لمحطة (فرانس إنفو) الإخبارية اليوم الأحد إن منع الصيد في هذه الجزيرة سيؤثر على 44 سفينة.



من جانبها، قالت وزارة الزراعة الفرنسية إن جيرنزي حالة خاصة مشيرة إلى أن السماح للصيادين الفرنسيين بالدخول إلى هذه الجزيرة يستند إلى اتفاقية لندن والتي انتهت في الحادي والثلاثين من يناير الماضي مثل عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.



وأضافت الوزارة أن السماح للصيادين الفرنسيين بالصيد في مياه جيرنزي مكفول حتى نهاية العام الجاري، لكن من الضروري الحصول على " تصاريح فردية" من السلطات هناك، مطالبة بسرعة توفير إجراء لهذا الغرض وذكرت أن السفن الفرنسية ليس لديها إذن بالدخول إلى الجزيرة بصورة مؤقتة.



وقال روجوف للمحطة " هذه قوارب صغيرة وشركات عائلات وهم مجاورون للقنال ويعملون في القنال الإنجليزي ولن يذهبوا إلى مكان آخر"، وتابع أن الأسماك " ليس لها جنسية".



وكانت بريطانيا خرجت أول أمس الجمعة من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاما، في سابقة هي الأولى من نوعها في التكتل، ومن المنتظر أن تتفاوض لندن وبروكسل خلال الفترة الانتقالية المستمرة حتى نهاية 2020 حول اتفاقية تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الجانبين.



وأكدت وزارة الزراعة الفرنسية أن إمكانية الدخول إلى المياه البريطانية مكفولة خلال المرحلة الانتقالية.



تجدر الإشارة إلى أن جزيرة جيرنزي جزء مما يُعْرَف بملحقات التاج البريطاني ومن ثم فهي غير مرتبطة رسميا بالمملكة المتحدة أي أنها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.