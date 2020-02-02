وزير داخلية ألمانيا يدعو إلى مزيد من التنظيم في سوق الإسكان

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صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه يرى أنه يجب عدم ترك سوق الإسكان لقواعد العرض والطلب، فحسب.

وقال زيهوفر، المعني أيضا بشؤون الإسكان في ألمانيا، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الإسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا تركنا السوق لقواعد الرأسمالية البحتة والليبرالية الجديدة التي يفوز بموجبها الأقوى من حيث المبدأ، لن يتوافق ذلك -وفقا لرأيي- مع اقتصاد السوق الاجتماعي".

وأضاف وزير الداخلية الألماني أنه لابد "أيضا من دعم الأشخاص الذين لديهم فرص أقل بسبب مستويات دخلهم".

كما أيد زيهوفر تعزيز تقييد تحويل الشقق المستأجرة إلى شقق تمليك، وقال: "ولكن تغيير القانون يجب ألا يعوق على أي حال أن يحصل المستأجر لشقة على فرصة شراء هذه الشقة لنفسه".

ورفض وزير الداخلية الألماني وضع حد أقصى للإيجارات، وقال: "الحد الأقصى للإيجارات في برلين يعد من وجهة نظري مخالفا للدستور ولا يحقق الهدف".

يشار إلى أن ولاية برلين أدخلت حدا أدنى للإيجارات لتكون أول ولاية اتحادية تقوم بذلك.

وأقر مجلس النواب في برلين يوم الخميس الماضي قانونا لا يتم السماح بموجبه بزيادة الإيجارات في الولاية لمدة خمسة أعوام قادمة، بعدما ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة.