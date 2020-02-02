المبعوث الأممي لليمن يبحث في صنعاء سبل دفع عملية السلام

وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ثاني زيارة له خلال أسبوع.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جريفيث وصل إلى مطار صنعاء برفقة نائبة معين شريم، وكان باستقبالهما مسؤولين من جماعة أنصار الله الحوثية.

وبحسب المصدر، من المتوقع أن يعقد جريفيث لقاءات مع قيادات جماعة الحوثي لمناقشة خفض التصعيد العسكري والدفع بعملية السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وتأتي زيارة جريفيث إلى صنعاء بعد أيام قليلة من تصاعد حدة القتال بشكل عنيف بين القوات الحكومية، مدعومة بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين في مديرية نهم البوابة الشرقية لصنعاء ومحافظتي مأرب والجوف.

ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفاقا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في 13 ديسبمر 2018 ، يقضي بحل الوضع المتأزم في الحديدة، غرب اليمن، وخفض التصعيد العسكري وتبادل الأسرى والمعتقلين.

ورغم مور أكثر من عام، لم ينفذ الطرفان الاتفاق بشكل فعلي على الأرض، وسط تبادل الاتهامات فيما بينهما بشأن إفشاله.