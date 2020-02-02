العثور على هيكل عظمي داخل قفص قبالة أحد شواطئ السعودية

عثر عدد من الأشخاص أثناء ممارستهم لرياضة الغوص، قبالة أحد شواطئ منطقة تبوك، بالمملكة العربية السعودية، أول أمس الجمعة، على هيكل عظمي بلاستيكي، داخل قفص حديدي مغلق على عمق 12 مترًا تحت الماء.

بحسب صحيفة «سبق»، السعودية الإلكترونية، تم إبلاغ قوات حرس الحدود بالمنطقة، والتي باشرت الواقعة أمس السبت، بمشاركة شرطة البدع والأدلة الجنائية والطب الشرعي، حيث تم إخراج القفص، والذي تبين أن بداخله مجسم بلاستيكي لهيكل عظمي كامل للإنسان يستخدم في المختبرات التعليمية، وعليه ملابس وشعر مستعار تشبه ملابس القرصان، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة صورًا للمجسم أثناء إخراجه من البحر.

وفق الصحيفة رجّح رئيس وكبير مدربي رابطة غواصي البحر الأحمر بتبوك، محمد الصميلي، أن يكون القفص أحد الأعمال السحرية التي يجدها الغواصون باستمرار في أعماق البحر، وغالبًا ما تُستخدم فيها الأقفال، حيث يشاهد في هذا المجسم البلاستيكي أن الأمر أقرب لذلك كونها دمية بشرية داخل قفص.