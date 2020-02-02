أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول (2019 /2020).

وقال عقل - في تصريح اليوم الأحد- إن المديرية ستبدأ في تلقي التظلمات اعتبارا من الغد ولمدة 15 يوما، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الثانوية الفندقية بطور سيناء.

من جانبه، أشار درويش محمد الشحات رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية إلى أن إجراءات التظلم تتضمن تقديم طلب باسم وكيل الوزارة (كنترول الشهادة الإعدادية) بالمواد التي يرغب بالتظلم فيها وسداد مبلغ (20 جنيها) عن كل مادة بخزينة المديرية وصورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر ورقم التليفون وعنوانه ويستمر تلقي الطلبات لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، ثم يتم الفحص بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات.

وكان محافظ جنوب سيناء خالد فودة اعتمد في وقت سابق اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 87.47 %.