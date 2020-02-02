رئيس جامعة بنى سويف: المستشفى الجامعي استقبلت 470 ألف حالة خلال 2019

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن المستشفى الجامعي ببني سويف شهدت طفرة في زيادة أعداد المرضى المترددين عليها، وذلك نتيجة التوسعات التي تمت بها والأجهزة الحديثة التي تمت إضافتها .

وأضاف أن عدد المترددين على المستشفى الجامعي بلغ خلال عام 2019 أكثر من 470 ألف حالة موزعين بين الأقسام المختلفة للعيادات الخارجية والداخلية بالمستشفى.

وأضاف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، أن المستشفى تسعي جاهدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى على المستشفى، وذلك بتوسعات وتطويرات وإضافات وحدات جديدة داخل المستشفى مثل: "افتتاح عياد علاج فيرس (بى) (HBV) بوحدة الفيروسات بالمركز الطبي، كما تم تطوير وتجديد قسم استقبال الباطنة والأطفال والرعاية بإضافة 8 أسرة رعاية، و9 أسرة أطفال، و10 أسرة باطنه،وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية خلال عام 2019.

كما تم إنشاء جناح عمليات الطوارئ يتكون من 5 غرف عمليات بتكلفة 14 مليون جنيه مجهزة على أعلى مستوى، فضلًا عن إنشاء وحدة للسموم والتطيعمات، ومعمل الباثولوجي لتحاليل الأنسجة وعينات الأورام، وإضافة جهاز لقياس كثافة العظام بقسم الباطنة ليخدم مرضى عيادة المسنين والباطنة.

وأشار إلى أنه تم تركيب جهاز "ليمانرفلو" بقسم الأورام لتبخير العلاج الكيماوي، ويعد هذا الجهاز الأول من نوعه في جميع مستشفيات محافظات الصعيد، وتوسعة وحدة التعقيم، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز محطة المياه بوحدة الكلى الصناعية.

من جانبه قال الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، إنه تم إضافة عيادات متخصصة كعيادة الألم، وعيادة الأوعية الدموية، وعيادة الغدد، وعيادة الضغط العالي؛ ليصل عدد العيادات الخارجية إلى 40 عيادة يتردد عليها المرضي من مختلف إنحاء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

وشدد على أنه لأول مرة في صعيد مصر يتم تجهيز أكبر مركز قومي للتأهيل الطبي للأطفال بجامعة بني سويف.

وأوضح أن المركز يقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم عيادات خارجية للكشف وعيادات خاصة بعمل التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيعمل به أساتذة من كلية الطب بالجامعة، من عدة أقسام.