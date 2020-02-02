مسؤول صحي باكستاني يقول إن بلاده قادرة الآن على تشخيص كورونا

أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني حول الصحة، ظفار ميرزا اليوم الأحد أن باكستان قادرة الآن على تشخيص فيروس كورونا، الذي قتل 304 أشخاص في الصين وأصاب أكثر من 14 ألف، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وقال ميرزا في تغريدة له على موقع (تويتر) "اعتبارا من اليوم، لدينا الآن إمكانية لتشخيص فيروس كورونا في باكستان".

وأشاد ميرزا أيضا بقيادة وفريق المعهد الوطني للصحة بسبب العمل الدؤوب في تأمين التشخيص.

وأعلن ميرزا، في مؤتمر صحفي أمس السبت أن باكستان ستتلقي قريبا المعدات الصحية، التي ستسمح للبلاد بالكشف عن الفيروس.

وأضاف في المؤتمر الصحفي في إسلام آباد "من غد أو اليوم سنبدأ إجراء اختبارات لتحديد فيروس كورونا".

وكانت سفيرة باكستان لدى الصين، نغمانة هاشمي قد ذكرت في وقت سابق إن البلاد تفتقر إلى منشآت طبية لعلاج المرضى ولا يتعين إخلاء الباكستانيين من مدينة ووهان.

وقالت هاشمي لجيو نيوز في مقابلة إن الصين لديها أفضل منشآت صحية للتعامل مع المرض ومواجهة الفيروس القاتل.