تقرير: 3 ملايين دولار تكلفة تحقيق مساءلة ترامب

كشف تقرير لمؤسسة "هيريتيدج" البحثية الأمريكية أن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأه نواب الحزب الديمقراطي منذ ديسمبر الماضي، كلف دافعي الضرائب نحو 3 ملايين دولار على الأقل.

وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة البحثية الأمريكية المعروفة إلى أن هذه التكلفة تتضمن الإنفاق على رواتب 106 موظفين من العاملين في الكونجرس من لجان الاستخبارات والإشراف والإصلاح، بالإضافة للجنة القضائية ممن عملوا على الاستعدادات للتحقيق منذ 24 سبتمبر وحتى 13 ديسمبر الماضيين. كما تضمنت هذه التكلفة ساعات العمل لستة محامين مثلوا خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتتجه محاكمة ترامب نحو إسدال الستار على نهايتها بسبب تزايد احتمالات تبرئته من جانب الأغلبية المؤيدة له بمجلس الشيوخ التي رفضت استدعاء شهود لسماعهم في هذه المحاكمة.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة الماضية، بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة، وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.

ومن المقرر أن ينهي مجلس الشيوع الذي يهيمن عليه الجمهوريون محاكمة الرئيس الأمريكي في إطار مساءلته هذا الأسبوع، إذ سيجري التصويت النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وسيجري التصويت على التهمتين الموجهتين إلى ترامب، وهما اساءة استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونجرس، ويرجح أن يفضي إلى تبرئته منهما نظرا إلى أن إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.