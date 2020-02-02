حزبا كوسوفو يتوصلان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن تشكيل ائتلاف

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ذكر زعيما أكبر حزبين في برلمان كوسوفو الجديد "فيتيفيندوسي" و"الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" اليوم الأحد أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف.

يأتي الاتفاق قبل يوم من انتهاء المهلة النهائية، حيث يتعين على برلمان كوسوفو أن ينتخب رئيس وزراء جديدا ومن المقرر إجراء التصويت غدا الاثنين.

وقال زعيم حزب "فيتيفيندوسي" ورئيس الوزراء المكلف، ألبين كورتي في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، عيسى مصطفى "لقد اتفقنا على انتخاب الحكومة الجديدة في البرلمان غدا".

وأضاف "لقد وقعنا بالفعل على الاتفاق، واتفقنا على كل شيء ونتقاسم المسؤوليات داخل الحكومة الجديدة".

ويتفاوض كورتي ومصطفى بشأن ائتلاف منذ إجراء الانتخابات في السادس من أكتوبر. والنقاط الرئيسية للخلاف تعلقت بتوزيع المناصب داخل الإدارة.

وبموجب الاتفاق، ستكون الحكومة مكونة من 15 وزارة، حيث يعين كلا من حزبي "فيتيفيندوسي" و"الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" ست وزارات.وسيشغل ممثلون من أقليات عرقية المناصب الثلاثة الباقية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتخلى حزب "فيتيفيندوسي" عن منصب رئيس البرلمان، على الرغم من انه تم تعيين مرشح بالفعل.

ويسيطر حزب "فيتيفيندوسي" على 29 مقعدا وحزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" على 28 مقعدا، من إجمالي مقاعد البرلمان الجديد البالغة 120 مقعدا.