صاحب انتشار فيروس كورونا في الصين عدة شائعات كان المسؤول عنها أشخاص عاديين حاولوا النجاة بأنفسهم من المرض الذي قتل حتى الآن 304 مواطنين صينيين في محاولة منهم لتجنب بعض الأشياء التي اعتقدوا أنها أسباب كورونا الرئيسية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، تمكن كورونا منذ ظهوره من إصابة 14 ألفًا و380 شخصًا، حيث انتشر في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج، واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة، وعدد آخر من الدول، ولذلك انتشرت الشائعات، التي كان أبرزها أن الفيروس ظهر بسبب أن من يحضرون الطعام في بعض المطاعم الصينية يبصقون فيه قبل تقديمه للزبائن.

ويرصد "الشروق" في السطور التالية، الشائعات التي ارتبطت بظهور كورونا في الصين- حسبما ذكرها موقع " Xinhuanet" الصيني.

1- الاستحمام بالماء الساخن يمنع كورونا

في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أعيد نشر بعض النصائح التي تفيد في الوقاية من الفيروسات وذلك بعد صدورها العام الماضي من قبل اللجنة الوطنية للصحة في الصين كنوع من التوعية، وتضمنت ضرورة استخدام الماء الساخن للتنظيف لأنه قادر على قتل الفيروسات والبكتيريا أكثر من البارد، إلا أن بعض الصينيين استخدموا النصائح بطريقة خاطئة وتعاملوا بأن الاستحمام بالماء الساخن يحمي من فيروس كورونا وانتشرت هذه الشائعة بينهم.

2- الوجبات السريعة تسبب كورونا بسبب البصق والسعال فيها

وانتشرت أيضًا شائعة داخل الصين قائمة على أن هناك بعض المطاعم التي يتم التشكيك في أن فريق عمل المطبخ فيها يبصق في الطعام المقدم إلى الزبائن وهذا هو السبب الرئيسي في ظهور كورونا وانتشاره بسرعة فائقة خلال أيام، وجاءت هذه الشائعة بعد إغلاق مطعم لا يلتزم بتعمليات النظافة ويسمح فيه لمن يصاب بالسعال بأن يحضر الطعام بشكل عادي دون تغطية الفم أو ارتداء قفازات.

3-يمكن إعادة استخدام الكمامة الطبية لأكثر من أسبوع

نصح الأطباء الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا بوضع كمامة لتجنب التقاط الفيروس، ولكن يجب أن لا يزيد استخدام الكمامة عن أسبوع لأن بعد ذلك تكون غير قادرة على منع البكتيريا من دخول الفم والأنف، إلا أن هناك شائعة في الصين ظهرت تؤكد أنه يمكن استخدام الكمامة بعد أسبوع ولكن بعد تنظيفها بالمطهرات التي تستخدم لليدين أو تسليط الهواء الساخن الصادر من مجفف الشعر عليها لمدة 30 دقيقة لقتل البكتيريا.

4-الفراولة تمنع كورونا

كما انتشرت شائعة أخرى وهي أن الفراولة تستطيع حماية الجسم من فيروس كورونا، لكن في حقيقة الأمر هى تقوي جهاز المناعة إلى حدًا ما ولكن لا تحمي من كورونا بشكل مباشر.