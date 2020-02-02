7 نصائح لعلاج ضعف وهشاشة الأظافر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشكل الكيراتين وهو أحد أنواع البروتينات، الطبقة الواقية لخلايا الشعر والجلد، ويوفر الحماية للأظافر، ووفقًا لنشرة جامعة هارفارد للصحة، فإن 27% من النساء مصابات بضعف الأظافر.

وتميل الأظافر إلى الانقسام والتقشر والكسر بسبب مجموعة من الأسباب مثل نقص الحديد وقصور الغدة الدرقية ومتلازمة رينود وفقًا لموقع (Healthline).

وعندما تصبح الأظافر عرضة للكسر بسهولة، فإنها تندرج تحت فئتين، وفقًا للكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية (AOCD):

الفئة الأولى: هي الأظافر الجافة والهشة، والتي تظهر بسبب عدم وجود الرطوبة الناجمة عن التجفيف المتكرر وغسل الأظافر.

الفئة الثانية: هي الأظافر الناعمة والهشة الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية المختلفة من منظفات منزلية ومزيلات طلاء الأظافر.

وفيما يلي نعرض 7 طرق طبيعية للتغلب على ضعف وهشاشة الأظافر، حسبما موقع "ميديكال ديلي":

1- التقشير

دائما ما نستخدم المقشرات للعناية ببشرتنا وخصوصا الوجه، ولا يعرف الكثير من الناس أنه يمكن استخدامها أيضا للحفاظ على صحة الأظافر، وذلك من خلال وضعها بلطف مرة واحدة في الأسبوع.

ويُنصح باستخدم المقشرات الكيميائية التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل حمض الجليكوليك الموجود في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

2- ترطيب البشرة

البشرة الجافة تدمر الأظافر، وعندما يحدث هذا، يمكن أن يوفر استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز وزيت جوز الهند بعض الرطوبة.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس والبرد

مثلما يجف الجلد في الطقس البارد، يمكن أن تفقد طبقة الظفر رطوبتها وتصبح جافة، وحينها يكون لبس القفازات مفيدا في هذا الموقف.

ويمكن أيضًا الإصابة بسرطان الجلد تحت الظفر، وبالتالي يحتاج إلى حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وطلاء الأظافر يحتوي على مواد للحماية من الأشعة فوق البنفسجية لهذا السبب بالذات.

4- ارتداء القفازات

تتواجد المواد الكيميائية في العديد من المنظفات والمواد الكيميائية للتنظيف المنزلي، وبالتالي ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية يحمي الأظافر.

5- ابتعدي عن الماء

بعد وضع المانيكير والباديكير، يتم تحذير الناس من أي اتصال بالماء لمدة 24 ساعة الأولى لتثبيت الطلاء، ويمكن أن تقشر المياه الطلاء لأن الأظافر تتسع وتتقلص، ما يجعلها ضعيفة إذا تم القيام بذلك بشكل متكرر، ولهذا لا تعرض الأظافر للماء لفترة طويلة من الزمن.

6- استخدام المطهرات غير الكحولية

تتكون معقمات الأيدي من 90% من الكحوليات وتتسبب في جفاف الأظافر، ما يؤدي إلى إزالة جميع الرطوبة الطبيعية من الظفر.

7- مكملات الكولاجين

مكملات البيوتين والكولاجين تقلل من كسر الأظافر، وتساعدها على النمو وتصبح أكثر قوة إذا تم تناولها بانتظام، وفقًا للعديد من الدراسات.