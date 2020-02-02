تقرير: إسماعيل هنية قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة

قال مسؤولون في حركة "حماس" إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن مصادر، لم تسمها، أن "هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية في حماس وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه".

ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة في حقيقة الأمر.

وبحسب المصادر، فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة، لكن ليس بصورة نهائية. ولا يُعرف ما إذا كانت عائلة هنية ستلحق به أم لا.

يأتي تأكيد حماس أن هنية باقٍ في الخارج في ظل تسريبات حول استياء مصري منه بسبب زيارته إيران.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت أن السلطات المصرية اتخذت قراراً يقضي بعدم السماح له بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك في تشييع قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أمريكية في بغداد في يناير الماضي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.