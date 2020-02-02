حماس: إسرائيل تصعد عدوانها وحصارها على غزة

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اتهمت حركة حماس اليوم الأحد، إسرائيل بتصعيد "العدوان والحصار" على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، في بيان صحفي اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة في عدوان مستمر وحصار متواصل على أهالي القطاع الصامد".

وأضاف أن "هذا العدوان سيزيد شعبنا إصراراً على مواصلة نضاله المشروع ضد المحتل، ولن يوقف سعيه لانتزاع حريته بطرده للمحتل الغاشم، وحقه بالعيش في حرية وكرامة بكسره للحصار الظالم".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم غارات جديدة على قطاع غزة استهدفت موقع تدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال القطاع ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه اسرائيل، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الفلسطينية لإدخال البضائع إلى غزة أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف إدخال الأسمنت إلى القطاع وتقليص تصاريح دخول التجار حتى إشعار آخر.

ويأتي تصاعد التوتر في غزة في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.