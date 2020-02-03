الزمالك: رئيس الكاف أبلغنا أن قطر لن تستضيف السوبر في هذه الحالة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه ينتظر الحصول على تعهدٍ رسميٍ بتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم في قطر، قبل خوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وقال أحمد، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "ننتظر تعهدًا رسميًا لتأمين بعثة الزمالك في قطر، وسيكون أقل تمثيل لبعة الأبيض هناك".

وتابع: "أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي كاف أبلغني بعدم إقامة السوبر في قطر حال عدم وصول تعهد بالتأمين".

وأوضح: "لا يوجد عندي فكرة عن تأجيل القمة، قررنا سفر جميع اللاعبين المقيدين الـ28 إلى الدوحة".

واستكمل: "اختلف مع باقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك، فرصتنا في الدوري أصبحت أقل وطبيعي أن نركز على بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وطبيعي أيضًا أن نلاحظ هبوطا في مستوى الفريق بالدوري إلى حد ما".

وأوضح: "أزيح الحمل من على اللاعبين، والدليل أن الأهلي كان في المركز قبل الأخير الموسم الماضي وحصل على بطولة الدوري في النهاية".

وأكد: "كارتيرون قال إنه لا يحتاج إلى مدرب أحمال ولن نجبره على تعيين أحد في هذا المنصب".

واختتم: "كل اللاعبين سيشاركون وسيحصلون على فرصة، حتى محمد عنتر سيشارك برغم غيابه في الفترة الماضية ولكن المدرب يضمه للقائمة".