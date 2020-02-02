زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة مواساة إلى رئيس الصين ودعما ماليا لمحاربة كورونا

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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أرسل إلى الرئيس الصيني شي جين بينج خطابا للتعبير عن مواساته جراء تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه تم تقديم دعم مالي إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بموجب قرار أصدرته دائرة الشؤون السياسية للجنة المركزية لحزب "العمال" الحاكم في كوريا الشمالية.

وتقدم كيم في الخطاب بتعازيه الحارة ومواساته لذوي المتوفيين بسبب الفيروس، وأبلغ تحياته القلبية لجميع أعضاء الحزب والكوادر الطبية الذين يسعون لمحاربة الوباء.

ويفسر المراقبون الكوريون الجنوبيون بأن إرسال بيونج يانج دعما ماليا إلى الصين، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب بها، يعكس مدى اعتزاز كوريا الشمالية بعلاقتها مع الصين.