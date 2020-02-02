محفظة «المصرف المتحد» الإلكترونية تحصد جائزة إنترناشيونال فاينانس كأفضل منتج رقمى فى 2019

حصدت المحفظة الإلكترونية UB Wallet التابعة للمصرف المتحد، جائزة مجلة إنترناشيونال فاينانس IMF، كأفضل منتج رقمى لعام 2019.

وبحسب بيان صادر عن البنك، تسلم الجائزة أحمد حلمى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات فى المصرف المتحد، خلال حفل أقيم بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الخميس الماضى.

وأكد حلمى، أن الجائزة تعتبر شهادة تميز للمصرف المتحد فى تقديم الحلول المالية المبتكرة بالسوق، لافتا إلى أن المصرف يعمل وفق استراتيجية متكاملة تهتم بتشجيع وتدعيم الحلول والخدمات المالية الذكية لتحقيق الشمول المالى وتنشيط حركة التجارة المحلية والعالمية.

وأضاف حلمى، أن محفظة UB الرقمية تتميز بمرونة عالية وقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب، حيث تقدم باقة من الخدمات المالية المتميزة منها: السداد الإلكترونى للفواتير المستحقة، وشحن الهاتف المحمول، وإيداع الأموال خصما من الحسابات، والاستعلام عن الحركات والمعاملات، وكذلك سداد كروت الائتمان وشحن البطاقات المدفوعة مقدما والحصول على كشف حساب بنكى إلكترونى.

وتعد مجلة إنترناشيونال فاينانس IMF إحدى المؤسسات الإعلامية المتخصصة فى مجال أسواق المال والأعمال على مستوى العالم وخاصة فى الأسواق الناشئة، ويقع مقرها الرئيسى فى لندن.

وعلى جانب آخر أطلق المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى بنسبة 99.9% مؤخرا ثلاثة منتجات تمويلية جديدة للمشروعات متناهية الصغر ضمن خطته للتحول نحو بنك متخصص فى التمويلات الصغيرة.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة البنك، إنه من المقرر إطلاق 4 منتجات جديدة لمتناهى الصغر خلال العام الجارى، موضحًا أن حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بالبنك تسجل نحو 500 مليون جنيه منها 200 مليون تمويلات غير مباشرة للجمعيات والشركات.

وأكد توافر السيولة الكافية بالبنك لضخ التمويلات دون الاحتياج لتمويلات خارجية، مضيفًا أن محفظة القروض تسجل نحو 13.8 مليار جنيه بينما تسجل محفظة الودائع 37 مليارجنيه.