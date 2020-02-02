مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد طلاب جامعة العريش

الفقي :العريش هي خط دفاع أول عن الوطن

استقبل الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، وفد طلاب جامعة العريش، في إطار أنشطة مركز الأنشطة الفرنكفونية لطلاب الجامعات المصرية الذين يدرسون باللغة الفرنسية خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف الفقي أن مكتبة الاسكندرية وقعت منذ شهور اتفاقية مع جامعة العريش لإنشاء سفارة معرفة بها، وهى تمثل نافذة تعين الباحث والدارس على الاطلاع على ما تحويه المكتبة من كتب ودوريات علمية ودراسات، وفي الوقت نفسه يتابع عن كثب ما يجري فيها من أنشطة وفعاليات من خلال الشبكة الإلكترونية التي تربط المكتبة بالجامعات المصرية، وسوف تواصل المكتبة التعاون من أجل حصول الأجيال الجديدة على المعرفة من نوافذها الصحيحة.

وتستقبل المكتبة هذا الأسبوع طلابا من جامعات العريش والأزهر وطنطا والفيوم وأسيوط من كليات الآداب واللغات والألسن.

ويمارس الطلاب والطالبات – خلال التدريب- تطبيقات مختلفة للغة الفرنسية لإكسابهم معلومات ثقافية وتاريخية ولغوية وفنية ومعلومات عامة، بالإضافة إلى برنامج متكامل لزيارة مكتبة الإسكندرية بكل ما تحويه من كنوز المتاحف والمعارض والعروض الحية للقبة السماوية والبانوراما الثقافية، ويتم التدريب باللغة الفرنسية تأكيدًا على مبدأ ممارسة اللغة.