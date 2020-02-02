تسهيلات لفتح مسارات توصيل المساعدات الإنسانية في دارفور

عقد والي جنوب دافور (جنوب غرب السودان)، اللواء الركن هاشم خالد محمود، اجتماعا مع اللجنة العليا القومية المشتركة بين مكونات الحكومة الانتقالية و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات مسلحة)، الخاصة بفتح المسارات لتوصيل المساعدات الانسانية، حيث قدمت اللجنة عرضا لحكومة الولاية ولجنة أمنها عن مهامها.

وقال والي جنوب دارفور، إن الولاية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال قبل شهرين، بفتح المسارات الإنسانية وحرية الحركة للمنظمات العاملة دون قيد أو شرط، من خلال توحيد الموافقة الخاصة بحركة المنظمات في "مفوضية العون الانساني".

وأضاف والي جنوب دارفور أن حكومة الولاية ملتزمة بتشكيل لجنة فرعية من القوات النظامية، ومفوضية العون الإنساني، وأمانة الحكومة، وممثلين للجبهة الثورية، في جنوب دارفور.

من جانبه، قال العميد الركن موسى عمر أحمد رئيس اللجنة من جانب الحكومة، إن الغرض من الزيارة هو تكوين لجنة فرعية لفتح المسارات الإنسانية للمناطق التي لم تصلها المساعدات الإنسانية بجنوب دارفور، إلى جانب لقاء شركاء العمل الإنساني من الوكالات الدولية، والمنظمات الأجنبية، والوطنية، حتى نعطيهم الضمانات الكافية للوصول إلى كل مناطق الولاية.

من جهته، قال ادريس زكريا رئيس لجنة المسارات من جانب "الجبهة الثورية" إن عملية السلام تسير بصورة مرضية وجيدة، مؤكدا وجود رغبة صادقة من مجلسي السيادة والوزراء، والحركات المسلحة، لإحلال السلام في السودان.

وأضاف: "وجدنا استتبابا أمنيا كبيرا في جنوب دارفور، التي تعتبر من أكثر الولايات المتأثرة بالحرب، بالإضافة إلى وجود عشرات من معسكرات النزوح حول عاصمتها"، مشيرا إلى نداءات للمنظمات الإنسانية بالعودة إلى تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين.

في غضون ذلك، أكد محجوب الجزولي عز العرب، رئيس اللجنة الفنية المشتركة لفتح المسارات، من جانب "الجبهة الثورية"، أن وفدا من اللجنة توجه لولايتي جنوب ووسط دافور، من أجل تكوين لجان فرعية لفتح المسارات، وتوصيل المساعدات الإنسانية وحمايتها ومساعدة المنظات في تنفيذ أعمالها الإغاثية.