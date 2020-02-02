أمريكا تؤكد حالة الإصابة الثامنة بفيروس كورونا

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستغلق جميع متاجرها ومكاتبها في البر الرئيسي للصين أسبوعا وسط زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المميت بأكثر من 2000 حالة في يوم واحد. وأكدت الولايات المتحدة حالة الإصابة الثامنة في ولاية ماساتشوستس.

وفرضت مزيد من الدول قيودا على السفر إلى الصين، وصوّت العاملون بالمجال الطبي في هونج كونج لصالح بدء إضراب، مطالبين بفرض مزيد من القيود على السفر من البر الرئيسي الصيني. وقالت الحكومة إنها ستبحث فرض تشديد إضافي للإجراءات عند المعابر الحدودية.

وكشف مسؤولون صينيون عن مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار نظامها المالي الذي يقدر بـ 45 تريليون دولار قبل إعادة فتح الأسواق يوم الاثنين المقبل.

وتجاوزت الإصابات المؤكدة في البلاد 11 ألفا و 700 في الوقت الذي يستعد فيه ملايين العاملين لمغادرة مسقط رأسهم للعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل في المدن الكبرى بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقالت إدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس ولجنة بوسطن للصحة العامة اليوم السبت إن رجلا من بوسطن عاد من ووهان إلى الولايات المتحدة مؤخرا تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

قد طلب الرجل الحصول على رعاية طبية بعد فترة وجيزة من عودته إلى ماساتشوستس، وفقا لبيان.

وسيظل الرجل معزولا حتى يسمح مسؤولو الصحة بخروجه. وتم تحديد المقربين منه ووضعهم تحت الملاحظة تحسبا لوجود علامات على ظهور الأعراض، بحسب البيان.