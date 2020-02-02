سياسي ياباني: تفشي فيروس كورونا يضر باقتصاد البلاد

قال فوميو كيشيدا، رئيس المجلس السياسي بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، إن تفشي فيروس كورونا القاتل سيؤثر على الاقتصاد الياباني حيث سيلحق الضرر بالسياحة في البلاد.

وقال كيشيدا لهيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد "سيكون هناك بالتأكيد تأثير على الاقتصاد".تفشي الفيروس "أدى بالفعل إلى عمليات إلغاء متتابعة، مما يؤثر على صناعة السياحة".

ويشكل الفيروس تحديا لهدف رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، المتمثل في زيادة عدد الزوار الأجانب إلى 40 مليون زائر هذا العام، عندما تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.

ودرت السياحة الصينية 40 بالمئة من إنفاق السياح الأجانب في اليابان العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية