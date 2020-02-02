المقاصة يحدد موعد الظهور الأول لأمونيكي

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التقى إيمانويل أمونيكي المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع أعضاء جهازه المعاون، خلال الزيارة التي قام بها لمعسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية.

وتعرف المدير الفني الجديد للفريق على أفراد جهازه المعاون والذي يضم كل من وليد هويدي مدير الكرة وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولي مدير شئون اللاعبين.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر الفريق في مباراة سموحة، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 16 للدوري.

وسيتابع أمونيكي مباراة المقاصة وسموحة من مقصورة استاد الاسكندرية، على أن يبدأ المدرب النيجيري مهامه مع الفريق بعد هذا اللقاء.

وحرص إيمانويل على زيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية بصحبة محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة النادي.